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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet: Alkollü içki değil çay aldık; yanlış kod seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, alkollü içki satın alındığına dair haberi yalanlayarak, aslında çay satın alındığını bildirdi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberinde Diyanet’in mali tablosu konu edinilmişti.


Haberde, kurumun 2019’da 2 bin 479, 2020’de ise 1080 liralık alkollü içki harcamasının göründüğü belirtilmişti.

Diyanet’in açıklamasında, başkanlığın alkollü içki alımına değil çay alımına para harcadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) ‘150.08.01 Alkolsüz İçecekler’ kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken zuhulen ‘150.08.02 Alkollü İçecekler’ kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir.”

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