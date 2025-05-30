DİSK: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 32,2'yle rekor kırdı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Nisan 2025’te yüzde 32,2 olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranının 136 ayın rekoru olduğu duyurdu.

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DİSK-AR’ın yayınladığı işsizlik ve istihdamın görünümü raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyona dayandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranıysa (âtıl işgücü) yüzde 32,2 oldu.

Açıklama şöyle:

“TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısıysa Nisan 2025’te 12 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti.

13 milyon kişiyi kapsayan yüzde 32,2’lik geniş tanımlı işsizlik 2014 Ocak’tan beri en yüksek düzeyine ulaştı. Nisan 2025 döneminde yüzde 32,2 olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranı son 136 ayın rekorunu kırdı.

Pandemi döneminde geniş tanımlı işsiz sayısının en yüksek olduğu ay Ocak 2021’di. Ocak 2021’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,3 ve işsiz sayısı 3,9 milyondu. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29 ve geniş tanımlı işsiz sayısıysa 10,5 milyondu.

Nisan 2025’te geniş tanımlı işsiz sayısı pandeminin en yüksek olduğu dönemden 2 milyon 527 bin kişi yüksek hesaplandı.”

Araştırmaya şu linkten ulaşabilirsiniz.