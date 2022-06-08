Dinamitle balık avlayan kişiye para cezası

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
Işıklı Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Denizde dinamitle balık avladığı tespit edilen B.S.’ye 14 bin 680 lira ceza kesildi.
İskenderun Balıkçılar Barınağı’nda Sahil Güvenlik ekipleri deniz dibi temizliği de yaptı. Denizde ağlara takılı halde buldukları vatozu kurtarıp doğal ortamına bırakıldı.