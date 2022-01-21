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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Tam da bu dönemde İran’ın gazı kesmesinin bu işle bağlantısı olabilir mi?

‘Yunanistan’ın kaçak boru hattı’ EastMed, geçenlerde tarihe karıştı. Neydi bu proje?

Doğu Akdeniz kaynakları Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırılacak, oradan İtalya’ya ve Avrupa’ya dağıtılacaktı. Ocak 2020’de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs anlaşma imzalamıştı. Türkiye bypass edilmişti. ABD desteğini çekince proje suya düştü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs şokta… İsrail yenilgiyi kabul etti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile gaz konusunda ilerleme olabileceğine yönelik sinyal verdi. Aslında Türkiye ile İsrail arasındaki enerji işbirliği 2016’da başlamıştı. Mavi Marmara Olayı’ndan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz arasında olmuştu. İsrail gazının boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlanmasının en verimli seçenek olduğu değerlendiriliyordu. Fakat sonra işbirliği konusu çeşitli vesilelerle rafa kalkmıştı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla, bu ilişkiler yeniden masaya getirilecek.


Tam da bu dönemde İran’ın gazı kesmesinin bu işle bağlantısı olabilir mi?

Dilek Güngör’ün yazısı

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Emerit Papa, çocukların istismar edilmesine göz yummuş

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Boğaziçili akademisyen, üç dekanı görevden alan ‘kayyım’ın ‘izlediği yolu’ anlattı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Erol Köroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci’nin üç fakülte dekanını görevden alırken ‘izlediği yolu’ anlattı: “Bizim duyduğumuz bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten fakültelere ve enstitülere yağdırıldı. Bu disiplin kurulları oluşturularak yerine getirildiği halde eksik yapıldığı söylenerek dekanlara disiplin soruşturması açtılar.”