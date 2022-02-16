Dilek Güngör: Marketler artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir

En son söyleyeceğimi baştan diyeyim. Marketler artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. NOKTA…

Enflasyonu, dövizdeki artışı fırsata çevirdiler, halkı sömürdüler şimdi de yetmemiş olacak ki, devleti soyuyorlar. En hafif tabiriyle durumun özeti budur.

Bakmayın siz kapılarına, bacalarına “KDV’yi indirdik” diye yazmalarına…

Dün bütün gün vatandaştan alışveriş fişi örnekleri geldi. Aynı ürünün fiyatı bir hafta önce KDV yüzde 8 iken neyse, KDV yüzde 1’e düştüğünde de değişmemiş…

Nasıl oluyor demeyin.

Valla vatandaşı iyi çarpıyorlar!

Düşünün, devlet vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirecek. 30 milyar liralık gelirinden olacak. Bunlar akılları sıra ‘cin’lik yaparak aradaki yüzde 7’yi vatandaşa yansıtmak yerine cebe indirecekler.

Dilek Güngör’ün yazısı