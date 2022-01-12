Dilek Güngör: Acilen temel gıda ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmeli

Şu anda birçok ülke arz açığı ve artan gıda fiyatlarını önlemek için temel gıda ürünlerine ihracat kısıtlaması getiriyor. Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçıları Rusya ile Arjantin başladı. Bizde de Ticaret Bakanlığı birkaç hamle yaptı. Son dönemde şeker ve gübre ihracatına kısıtlama getirildi.

Yeterli mi?

İhracatçılar kızabilir ama bence değil…

Acilen birçok temel gıda ürününe ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmelidir.

Bütün dünyada gıda krizi konuşulurken, herkes kendi kendine yetme derdine düşmüşken, biz semeriyle seksene mal olan ihracat için tüketiciyi mağdur etmemeliyiz.

Dilek Güngör’ün yazısı