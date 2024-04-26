Didem Özel Tümer: Fidan, NATO Genel Sekreterliği adayı Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile biraraya gelecek

Rutte’nin ziyareti daha çok adaylığına destek arayışı olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin bir diğer aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile de temas halinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bakan Fidan ile adaylar daha öncesinde de görüşme gerçekleştirdiler.

Rutte’nin ziyaretini öğrendikten sonra Türkiye’nin yeni NATO Genel Sekreterinden beklentilerinin ne olduğu konusunda kaynaklara başvurdum. Edindiğim bilgiye göre, bu görüşmelerde adaylar NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin hem güvenliğine hem de geleceğine yönelik vizyonlarını ülkelerle paylaşıyorlar. Türkiye tarafından ise müstakbel Genel Sekretere, NATO’nun Avrupa’nın savunma ve güvenliğindeki asli ve merkezi rolünü muhafaza etmesi için gayretlerin artırılması yönündeki beklentisi aktarılıyor. Ayrıca, tıpkı Almanya Cumhurbaşkanına da söylendiği gibi, adaylara da, NATO müttefiklerinin savunma sanayi alanında birbirlerine uyguladıkları kısıtlamalara son verilmesinin sağlanması ve terörizmle mücadele konularındaki taahhütlerin uygulanmasını takip etmeleri yönünde Türkiye’nin beklentileri hatırlatılıyor. Bu konularda NATO’nun Madrid ve Vilnius zirvelerinde karar alındığı da vurgulanıyor.

Rutte’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu arada, Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşmasının 100. ve İşgücü Anlaşmasının 60. yıldönümü. Bu nedenle, iki ülkenin de 2024 yılında ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesine karşılıklı önem verdiği kaydediliyor. Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar Dolar ile Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda.

Didem Özel Tümer’in yazısı