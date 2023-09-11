Didem Eryar Ünlü: Türkiye’nin yüzde 30’undan fazlası ‘kurak’ veya ‘yarı kurak’ olacak 

Bir yanda sellerde artış yaşanırken, diğer yanda Türkiye çok ciddi bir kuraklık riski ile karşı karşıya. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı tarafından kaleme alınan yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin Türkiye’deki kurak iklim koşullarını nasıl etkileyeceğini inceliyor. Çalışmaya göre, tüm ülkede nemli koşullar azalırken, yarı kurak veya kurak koşullara doğru kayma yaşanacak. Yüzyıl sonunda, Türkiye’nin yüzde 30’undan fazlası ‘kurak’ veya ‘yarı kurak’ olarak sınıflandırılacak. En çok etkilenecek bölgelerin ise Orta ve Güneydoğu Anadolu olması bekleniyor.

Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, “Kuraklık koşullarını ve gelecekte beklenen değişiklikleri inceleyen yeni çalışmalar, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası’nda kuraklıkların sıklığında ve şiddetinde artış öngörüyor. Azalan yağışlar ve yükselen sıcaklıklar, kuraklık konusunda dünyanın en riskli bölgelerinden biri olarak tarif edilen Akdeniz Havzası’nda, yarı kurak veya kurak koşullara doğru kayma yaşanmasına neden oluyor” yorumlarını yapıyor.

Didem Eryar Ünlü’nün yazısı