Didem Eryar Ünlü: Türkiye’nin AB üyeliği önündeki sorun demokrasi meselesi

Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılıyor. 2024-2029 stratejik gündeminin, özellikle küresel iklim krizinin ele alınmasında ve AB’nin 2030 iklim ve enerji çerçevesinin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışma gibi jeopolitik krizler de, ekonomik zorluklarla birleşerek AB Komisyonu’nun gündeminde önemli bir yer tutacak.

Parlamento seçimleri öncesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu organizasyonu kapsamında Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldik.

Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin AB üyeliği önündeki sorunun, jeopolitik bir mesele olmadığını, bir demokrasi meselesi olduğunu ifade ediyor.

31 Mart yerel seçimlerin sonucunda Türkiye’de çok sesli bir yapının yeniden güç kazanmasının ise, Türkiye-AB ilişkileri açısından yeni bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor ve yerel seçim sonuçlarını katılım süreci açısından “oksijen” olarak nitelendiriyor.

Nacho Sanchez Amor’un dikkat çektiği önemli bir diğer nokta da, Türkiye’den farklı seslerin duyulması gerektiği. “Ülkenin her cepheden resmini görmemiz çok önemli” diyen Amor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin çok olumlu bir etkiye sahip olduğunu söylüyor.

Didem Eryar Ünlü’nün yazısı