DHA muhabiri: Anne oldum diye işten çıkarıldım

Demirören Haber Ajansı (DHA) Samsun muhabiri Zeynep Irmak Öcal, anne olmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.

Öcal Twitter’daki paylaşımında iki buçuk yıldır ajansta telifli (haber başı para alan) muhabir olarak çalıştığını, bu süreçte muhabirliğin yanısıra canlı yayınlara çıktığını ve redaktörlük (haber editörlüğü) yaptığını kaydetti.

Gazeteci, Aralık 2021’de bebeğinin dünyaya gelmesi nedeniyle izne ayrıldığını, bu ay da işe dönmeyi planladığını ifade ederken, sonrasında “Siz anne oldunuz, süt izniniz olacak, sahada aktif görev yapamayacaksınız, çocuğunuz hasta olur” denerek işten çıkarıldığını aktardı.

Öcal, açıklamasında “Ben anne oldum ama siz insan olamadınız” dedi.

DHA’nın Sinop temsilcisi Deniz Özen’se işten çıkarmanın ardından kurumun kendisine verdiği tanıtım kartını yırtarak istifa etti.