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Yaramazlara biraz batar!

Devler Ligi gruplarında son hafta: Puansız Beşiktaş, Dortmund deplasmanında

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Devler Ligi’ne veda etmesi kesinleşen Beşiktaş yarın Borussia Dortmund’a konuk olacak.

Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sekiz grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.


Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında, sahasında Ajax’a 2-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda eden Beşiktaş’ın Alman temsilcisi Borussia Dortmund’la yapacağı son maç yarın 23:00’da başlayacak ve Exxen’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier’ın yönetecek.

Şampiyonlar Ligi’nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) – Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) – Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) – Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) – Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) – Inter (İtalya)

8 Aralık Çarşamba:

20.45 Juventus (İtalya) – Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) – Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) – Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) – Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) – Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) – Lille (Fransa)

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