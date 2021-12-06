Devler Ligi gruplarında son hafta: Puansız Beşiktaş, Dortmund deplasmanında

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Devler Ligi’ne veda etmesi kesinleşen Beşiktaş yarın Borussia Dortmund’a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sekiz grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.
Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında, sahasında Ajax’a 2-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda eden Beşiktaş’ın Alman temsilcisi Borussia Dortmund’la yapacağı son maç yarın 23:00’da başlayacak ve Exxen’den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier’ın yönetecek.
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) – Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) – Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) – Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) – Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) – Inter (İtalya)
8 Aralık Çarşamba:
20.45 Juventus (İtalya) – Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) – Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) – Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) – Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) – Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) – Lille (Fransa)