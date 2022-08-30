Dev Galapagos kaplumbağalarının öldürülmesine ilişkin soruşturma

Ekvador’da, dört dev Galapagos kaplumbağasının öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’nın en büyüğü Isabela’daki bir ulusal parkta kaplumbağaların kalıntılarının bulunması üzerine harekete geçen savcılığın açıklamasında, ”Avlanmış ve yenmiş olduklarından şüpheleniyoruz” dendi.

Park görevlilerinin ifadesine başvurulacağı ve otopsi yapılacağı belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya türün öldürülmesi 1933’te yasaklandı. Ancak son iki yılda 20’ye yakın kaplumbağa avlandı.

Eylül 2021’de, park görevlileri Isabela Adası’nda türe mensup 15 kaplumbağanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Dört kaplumbağanın daha öldürülmesi yasağa rağmen avlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Yasa, avlayanlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Dev Galapagos kaplumbağaları 100 yılı aşkın süre yaşayabiliyor.

19’uncu yüzyılda 200 bin olan sayıları günümüzde 15 bine düştü.