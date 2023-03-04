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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 45 bin 968’e çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968’e çıktı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var” dedi.

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