Depremi ‘hırsız’ zannetmiş: Köpek korkumu yendim

Kahramanmaraş’ta depremin üçüncü günü arama kurtarma köpeği Çakıl’ın tespitiyle enkazdan kurtarılan Mehmet Çabuk, köpek korkusunu yendiğini söyleyerek Çakıl ile bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi’nde bulunan Boğaziçi Apartmanı da yıkıldı. Apartman görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Mehmet Çabuk, zemin kattaki kapıcı dairesinde mahsur kaldı.

AA’nın aktardığına göre enkaz altında üç gün kurtarılmayı bekleyen Çabuk’un yerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın arama kurtarma köpeği Çakıl tespit etti.

Ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucu enkazdan çıkartılan Çabuk, hastanedeki tedavisinin ardından Çakıl ile buluştu.

Hayatı boyunca yaşadığı köpek korkusunu unutan Çabuk, “Beni kurtardın, sen var ya benim canımsın, aslansın sen” diyerek Çakıl’ı kucakladı.

Enkaz altında yaşadıklarını anlatan Çabuk, depremi anında önce apartmana hırsız girdiğini zannettiğini, sonra binadaki merdivenlerin yıkıldığını görünce deprem olduğunu anladığını söyledi:

“Seslendim, beni kurtaran yok mu dedim. İlk gün biri ‘seni kurtaracağız’ dedi ve gitti. İkinci gün biraz uyudum, saate baktım, sabah olmuştu. Yine seslendim beni kurtaran yok mu diye, baktım yine kimse yok. Üçüncü günün sabahında saat 07.05’te yeniden yardım istedim. Enkazın üstünden ilk olarak bir köpek sesi duydum. Daha sonra bir görevli benimle iletişime geçti.”

Enkazdan çıkarıldıktan sonra kendisini kurtaran Çakıl’la bir araya gelen Çabuk, köpek korkusunu yendiğini belirtti:

“Köpek olmasaydı beni bulmaları imkansızdı. Çıktıktan sonra köpekleri sevmeye başladım. Beni kurtaran köpeğin adı da Çakıl’mış. O Çakıl’la bir sarıldık ama nasıl sarıldık. Çakıl’ı çok seviyorum. Ben köpekten korkardım, asla yaklaşamazdım. Korkumu yendim Allah’a şükür. Artık köpeklerden hiç korkmuyorum.”