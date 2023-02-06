Depremden etkilenenlerin banka borcu ertelenecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan banka müşterilerinin, talepleri halinde vadesi gelmiş veya altı ay içinde vadesi gelecek borçlarının bugünden itibaren altı ay sonraya kadar ötelenmesine karar verdi.

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TBB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındığını duyurdu:

TBB’nin aldığı kararlar şöyle:

*Talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya altı ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren altı ay sonraya kadar ötelenecek.

*Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.

*Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyeleri bilgilendirilecek.

*Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.