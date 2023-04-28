Deprem bölgesindeki çocuklara iki yıl destek verecek ‘mobil eğitim ünitesi’ yola çıktı

Deprem bölgesindeki çocukların psikolojik ve akademik ihtiyaçları için tasarlanan program, AÇEV ve James Dyson Vakfı’nın işbirliğiyle 23 Nisan’da başladı.

Fotoğraf: AÇEV

Mobil eğitim ünitesi, 3-7 yaş arası çocuklara, uygulamalı sanatsal etkinliklerle, ebeveynlerine ise çocukların ruhsal gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri destek programlarıyla ulaşacak.

Ünite aynı zamanda merkezden uzak köylerde, ebeveynlere ve kadınlara yönelik toplum bilgilendirme oturumları yapacak.

Gençleri mühendislik odaklı eğitime teşvik amacıyla faaliyet gösteren James Dyson Vakfı’nın bağışıyla hayata geçen ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) tarafından tasarlanan mobil eğitim ünitesi, Gaziantep’in, Nurdağı bölgesinde 23 Nisan’da başladı ve şehir merkezine uzak köyleri ziyaret edecek. İki yıl sürecek projenin 800’den fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

‘AÇEV’i desteklemekten gurur duyuyoruz’

James Dyson Vakfı Küresel Başkanı Juliet Charman, ‘Geleceğin sorunlarını çözebilmek için yeni nesil mühendisleri desteklemenin gerekli olduğuna inandıklarını’ söyledi, “Türkiye’yi ve AÇEV’i desteklemekten gurur duyuyoruz, mobil eğitim ünitesinin yaratacağı olumlu etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise ‘Erken yaşlardan itibaren her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması için çalıştıklarını’ söyledi. AÇEV ve James Dyson Vakfı, afetin yaralarının sarılmasında uzun süreli olumlu bir etki yaratmak için birlikte çalışmaya devam edecek.