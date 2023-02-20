Deprem bölgesinde en az 130 bin bina yıkık ve yıkılacak: Şehir şehir sayılar

Deprem bölgesindeki 11 şehirde 130 bin bina yıkık ve yıkılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yüzde 70’lik hasar tespit çalışmasına göre şu ana kadar 4 milyon bağımsız birimden (her bir ev, dükkan vb.) oluşan 1 milyon 40 bin binanın incelendiğini duyurdu. Buna göre 130 bin binada 430 bin bağımsız birim yıkık ve acil yıkılacak.
Kurum’un bu akşamki Hatay merkezli depremlerden önce aktardığına göre şehir şehir sayılar şöyle:
Gaziantep: 37 bin bağımsız birimden oluşan 16 bin bina.
Kahramanmaraş: 91 bin bağımsız birimden oluşan 25 bin bina.
Malatya: 67 bin bağımsız birimden oluşan 19 bin bina.
Hatay: 143 bin bağımsız birimden oluşan 37 bin bina.
Adıyaman: 50 bin bağımsız birimden oluşan 17 bin bina.
Kilis: 2 bin 100 bağımsız birimden oluşan 1400 bina.
Elazığ: 5 bin 800 bağımsız birimden oluşan 1300 bina.
Adana: 1775 bağımsız birimden oluşan 113 bina.
Osmaniye: 14 bin bağımsız birimden oluşan 4 bin 300 bina.
Şanlıurfa: 3 bin 900 bağımsız birimden oluşan 775 bina.
Diyarbakır: 9 bin bağımsız birimden oluşan 1300 bina yıkık.
Seviyeler
İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.