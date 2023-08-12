Deniz Zeyrek: Yerel seçimler de hüsranla sonuçlanacak

Peki tabanı siyasete küsmüş, umutsuzluk girdabına kapılmış muhalefet ne yapıyor? Hiçbir şey! Son seçim yenilgisinden dolayı doğru dürüst bir strateji belirleyemiyorlar.

Muhalefetin en güçlü partileri CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti tuhaf bir özgüven patlamasıyla bütün illerde kendi adaylarıyla yarışmaya hazırlanıyor.

Sadece şöyle bir senaryo düşünün: İstanbul’da AK Parti adayına karşı CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP (ya da Yeşil Sol) adayları yarışıyor. Kim kazanır?

Mersin’de MHP adayına karşı CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP (ya da Yeşil Sol) adayları yarışıyor. Kim kazanır?

Aynısı Ankara’da, Antalya’da, Adana’da tekrar edebilir. Siz istediğiniz kadar “bu ekonomik koşullarda kim iktidara oy verir” sorusunu sorun.

Bakın göreceksiniz, muhalefet partileri kendi iç sorunlarını çözüp, toparlanmaz ve iş birliği yapmazsa, ülkedeki bu büyük enkaza rağmen büyük şehirler de iktidara gidecek. Yerel seçimler de hüsran ile sonuçlanacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı