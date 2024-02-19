Deniz Zeyrek: Vaat kalmadı tehdit verelim!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son günlerde halka açıktan “Bir şehirde yerel yönetim (yani belediye) Cumhur İttifakı’ndan olmazsa merkezi yönetim (yani kendi hükümeti) yeterli desteği vermez. O şehir garip kalır” mesajı veriyor. Bu söylem hem Erdoğan tarafından değişik illerde tekrarlanıyor hem Cumhur İttifakı adaylarınca kendi il ve ilçelerinde dile getiriliyor. Yazıyı yazmadan önce kısa bir araştırma yaptım ve bugüne kadar Erdoğan’ın üç şehirde, AK Parti’den farklı adayların da beş ayrı yerde bu söylemi kullandığını tespit ettim. Haliyle bunun bir tesadüf olmadığını düşündüm. Hemen AK Parti’deki kaynaklarıma sordum: “Bunlar gaf olamaz. Tesadüf hiç olamaz. O halde bilinçli mi yapıyorsunuz?” Tahmin edin ne cevap aldım. “Evet bilinçli yapılıyor.” Neden olduğunu merak ettiyseniz hemen paylaşayım: 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti kurmaylarınca yapılan kamuoyu araştırmalarında yerel seçimlerde, özellikle de küçük il ve ilçelerde bu yöntemin sonuç getirdiği görülmüş. İktidarın, “Oy yoksa hizmet de yok” söyleminin, küçük yerlerde halkın “hizmetten mahrum kalma” korkusunu tetiklediği görülmüş.

Deniz Zeyrek’in yazısı