Deniz Zeyrek: Teklifi görünce, iktidarın zor durumda olduğu izlenimine kapıldım

Cumhur İttifakı’nın Seçim Yasası teklifini görünce, iktidarın zor durumda olduğu izlenimine kapıldım. Demek ki oyların düştüğünü artık iktidar da anlamış ve artık çözümü seçmende ya da oyları artırmada değil seçim ve sandık kurullarında değişiklik yapmakta görüyorlar.

Demek ki artık zaferi sandıkta değil, kağıt üstünde kazanma çabası ağır basıyor. Daha az oyla aynı ya da daha fazla milletvekili çıkarmanın yollarını arıyorlar ama millet kararını verdikten sonra ne yapılırsa boşuna… Oy kaybedince yapılan her değişiklik sizin aleyhinize sonuçlar doğurabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı