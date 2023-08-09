Deniz Zeyrek: Şirket ve rant için orman

Önceki gün Muğla’ya gelirken yol kenarındaki devasa afiş dikkatimi çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tasarlayıp, 2022’deki yangından zor bela kurtulmuş ormanın kenarına asmış. Sol tarafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı, sağda ise afişin tamamını kaplayan bir slogan: “İnsan için orman, ekonomi için orman” Saf bir vatandaş olsanız, o afişi görür görmez, Erdoğan’ın o afişe 60 kilometre uzaklıktaki Akbelen ormanlarının katledilmesine karşı sert bir tepki göstereceğini umut edersiniz. Ancak deneyimli bir gazeteciyseniz, Muğla Valisi’nin o kadar asker polisi köylülerin üstüne salıp, ormanları katletmesinden yola çıkarak, Erdoğan’ın orman katledenlerin yanında yer alacağını bilirsiniz.

Deniz Zeyrek’in yazısı