Deniz Zeyrek: Pazartesi sabahı her şey için çok geç olabilir

Çok sevdiğim ve sık sık tekrarladığım bir söz vardır: Tamir etmeyi bilmiyorsan, bozmayacaksın!

Erdoğan, iktidarı boyunca bu ülke için çok kıymetli olan kuralları içeren o kaideyi bozdu ve ne yazık ki tamir etmeyi bilmediğini icraatlarıyla kanıtladı.

Türkiye’nin artık ciddi bir onarım sürecine ihtiyacı var.

O nedenle, iyi düşünün!

Yaratılan umutsuzluğa, “kaybedeceğiz” önyargısına rağmen yarın o sandığa gidin ve bir kısmını aktardığım bu gelişmeler karşısında tavrınızı koyun.

Aksi taktirde pazartesi sabahı, her şey için çok geç olabilir!

Deniz Zeyrek’in yazısı