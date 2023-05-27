Deniz Zeyrek: Pazartesi sabahı her şey için çok geç olabilir

Çok sevdiğim ve sık sık tekrarladığım bir söz vardır: Tamir etmeyi bilmiyorsan, bozmayacaksın!
Erdoğan, iktidarı boyunca bu ülke için çok kıymetli olan kuralları içeren o kaideyi bozdu ve ne yazık ki tamir etmeyi bilmediğini icraatlarıyla kanıtladı.
Türkiye’nin artık ciddi bir onarım sürecine ihtiyacı var.
O nedenle, iyi düşünün!
Yaratılan umutsuzluğa, “kaybedeceğiz” önyargısına rağmen yarın o sandığa gidin ve bir kısmını aktardığım bu gelişmeler karşısında tavrınızı koyun.
Aksi taktirde pazartesi sabahı, her şey için çok geç olabilir!