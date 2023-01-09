Deniz Zeyrek: ‘Partiler sadece millet kapatır’ diyenler HDP hakkındaki karara ne diyor?

AK Parti’de kritik görevler üstlenmiş ve parti kapatmalarını zorlaştıran Anayasa değişikliğinin mimarlarından biri olmuş Prof. Ahmet İyimaya’nın da tedbir kararına itirazı var. Parti kapatma ve partilerin siyasi faaliyetlerini engellemeye dair kararlar için üçte iki oy şartı getirdiklerini anımsatan İyimaya’ya göre tedbir kararı geçici görünse de siyasi faaliyetleri etkileyecek bir karar. Sürecin sonunda geçici kararın kalıcı hale gelmesi için yine üçte iki oy gerekeceğine dikkat çeken İyimaya, “Doğru bulmuyorum. Zühtü (Aslan) Bey’in hayır demesi de önemli” yorumunu yaptı. AK Parti hakkındaki kapatma davasından sonra parti kapatmayı zorlaştıran Anayasa değişiklik sürecini bir çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. İyimaya’yla birlikte, Cemil Çiçek, Sadullah Ergin ve Bekir Bozdağ gibi isimler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Ergin bugün muhalefette. Çok merak ediyorum o günlerde “demokrat” takılan ve “partileri sadece millet kapatır” diyen Çiçek ve Bozdağ, 6-7 milyon insanın oy ve destek verdiği HDP hakkındaki bu karara ne diyor?

Deniz Zeyrek’in yazısı