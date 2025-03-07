Deniz Zeyrek: Öcalan'ın geçmişte gördüğü muameleyi hatırlatan bazı trajikomik olayları anımsıyorum

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Bu aralar terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, ülkenin en önemli siyasi figürlerinden biri gibi yansıtılmasına şahit oluyoruz.

Ben bunlara şahit oldukça Öcalan’ın geçmişte gördüğü muameleyi hatırlatan bazı trajikomik olayları anımsıyorum.

İzin verirseniz bazılarını sizinle de paylaşayım:

– İlk haber 2001 yılından. Radikal Gazetesi’nde yapılmıştı. Habere göre Zeytinburnu’ndaki bir ocakbaşı çalışanı, çarşıda gördüğü tuzlukları aşçısına benzeterek şaka olsun diye satın aldı. Tuzluklar masalara dağıtıldı. Bir süre sonra sürekli müşterilerinden sivil polisler, tuzlukların terör örgütü lideri Öcalan’a benzediğini iddia ederek lokanta sahibini gözaltına aldılar, tuzluklara da el koydular. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü polislere tepki göstererek lokanta sahibini serbest bıraktı.

Bu olayın basına yansımasından sonra tuzlukların popülaritesi arttı. Tuzlukları yabancı turistlerin Saddam Hüseyin’e benzettiğini ama Öcalan’a benzediğini ilk defa duyduklarını anlatan üretici firma yetkilileri 1999’da tasarladıkları “aşçı tuzluk” modelinin yurt içi ve yurt dışında 1 milyondan fazla satıldığını açıkladı.

Bu trajikomik olay haliyle dünya basınının da gündemi oldu. Reuters ilgili haberinde şu satırlara yer verdi:

“Sivil giysili polisler, restoran sahibini gözaltına alırken, 12 adet şişman tipli, bıyıklı, gür kaşlı ve şapkalı tuzluğa el koydular. Polis, tuzlukların Apo’ya benzediğini savunurken, kebapçının getirildiği karakolun amiri, ‘bu ne biçim suçlama. Apo duysa güler’ diye işgüzar polislere çıkıştı.”

Deniz Zeyrek’in yazısı