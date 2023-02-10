Deniz Zeyrek: İktidara önerim

Deprem bölgesinde karşılaştığımız en net gerçek şu: İktidar bu ölçekte bir felaket karşısında çok zorlandı, zorlanıyor. İlk 72 saatte krizi hakkıyla yönetemediler. Sorunlar hâlâ devam ediyor. Birçok iş ve işlem el yordamıyla ilerliyor. Vatandaş, birçok alanda büyük mağduriyetler yaşıyor. En ufak bir eleştiri karşısında öfkelenen, muhatabına korku salmaya çalışan iktidara önerim, öfkelerini en azından vatandaş kadar kontrol etmeleri, kendilerine “Bu neyin öfkesi” diye sormalarıdır. Zira öfkelenme sırası iktidarda değil. Vatandaşın karşısında öfkelenecek daha çok durum var ve çoğu iktidarın kriz yönetimindeki beceriksizliklerden kaynaklanıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı