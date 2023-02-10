Deniz Zeyrek: İktidara önerim

Deprem bölgesinde karşılaştığımız en net gerçek şu: İktidar bu ölçekte bir felaket karşısında çok zorlandı, zorlanıyor. İlk 72 saatte krizi hakkıyla yönetemediler. Sorunlar hâlâ devam ediyor. Birçok iş ve işlem el yordamıyla ilerliyor. Vatandaş, birçok alanda büyük mağduriyetler yaşıyor. En ufak bir eleştiri karşısında öfkelenen, muhatabına korku salmaya çalışan iktidara önerim, öfkelerini en azından vatandaş kadar kontrol etmeleri, kendilerine “Bu neyin öfkesi” diye sormalarıdır. Zira öfkelenme sırası iktidarda değil. Vatandaşın karşısında öfkelenecek daha çok durum var ve çoğu iktidarın kriz yönetimindeki beceriksizliklerden kaynaklanıyor.
SON HABERLER
GSM şirketleri ve BTK hakkında suç duyurusu
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), deprem bölgelerinde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Britanya Başbakanı Rishi Sunak, yardım kolisi hazırladı
Britanya Başbakanı Rishi Sunak, öğrencilerle birlikle Türkiye ve Suriye için yardım kolisi hazırladı.
Yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu
Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremde yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Depremi takip eden muhabire polis tekmesi
Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya Battalgazi’deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken bir polis tarafından tekmelendiğini söyledi.
Liste güncellendi: ‘Ahbap’ bağışları sürüyor, Pancu’nun eldivenleri, Ronaldo’nun forması
Sanatçı Haluk Levent’in muhtaç durumdakilere yardım amacıyla kurduğu Ahbap Derneği’ne Güneydoğu’daki depremlerin ardından başlayan bağışlar sürüyor.
MHP, Ciner Grubu’nu hedef aldı: Kimin figüranısınız?
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, deprem haberlerini vesile edip Ciner Medya Grubu’nu hedef aldı.
Enkaz altında doğan mucize bebek ‘Aya’ için evlatlık başvurusu yağıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye’de çöken bir binanın enkazında dünyaya gelen kız bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvurdu.
LGS ve YKS’de son sınıf ikinci dönem konuları kapsam dışı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerin son sınıftaki ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.
‘Ahbap’ birilerinin gücüne gidiyor: Devletin otoritesi sarsılıyormuş
Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, siber saldırılarının ardından şimdi de iktidar çevresi tarafından hedef gösteriliyor.
Hatay’da 102’nci saatte altı kişi kurtarıldı; dört kişiye ulaşıldı
Depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki beş katlı binanın enkazından 102 saat sonra altı kişi kurtarıldı.