Deniz Zeyrek: İktidar şimdi de zengin kesimleri kaybediyor

İktidar, çözüm üretip umut vermek yerine “ABD’de de Almanya’da da enflasyon yüksek” gibi bahaneler üreterek hayat pahalılığı altında ezilen yoksul kesimleri kaybetmişti zaten. Şimdi de zihni sinir para politikalarının ağır sonuçlarıyla (çok yakınındaki, kamu ihaleleriyle beslenen büyük burjuvazinin dışındaki) zengin kesimleri kaybediyor.

Her kesimin zarar gördüğü, bir tek kamu gücünü elinde bulunduran iktidarın ve iktidara yakın çevrelerin etkilenmediği bu olumsuz ortam durdukça, yoksul ve çalışan kesimler hayat pahalılığının altında ezildikçe, iktidar mensuplarının hamasi nutukları, muhalefeti suçlamaları, kamu gücüyle, müfettişlerle muhalefet üzerinde kurduğu baskılar nafile.

Deniz Zeyrek’in yazısı