Deniz Zeyrek: ‘Helalleşme’ sırası iktidara geldi

Geldiğimiz noktada şunu görmekten başka çaremiz yok: Cumhuriyetçiler, muhafazakarlara karşı yaptıkları hataları gördü artık. Cumhuriyet değerlerini sahiplenen muhalefet partileri yanlışlardan vazgeçip helalleşme çabası içine girdiler. Buna karşın Erdoğan ve yol arkadaşları da Cumhuriyet kadrolarının geçmişteki hatalarından kaynaklanan yanlışları kendileri için bir “kindarlık” kaynağına dönüştürüp “hesaplaşma” içine girdiler. Bu hesaplaşma devam ediyor ve gelecekte “hesaplaşma” derdine düşecek yeni mağdurlar yaratıyor. Oysa Türkiye’nin ikinci yüzyılının başlarında artık hesaplaşmaların değil helalleşmelerin yaşandığı bir ülke olması gerek ve sanırım “helalleşme” sırası da 21 yıllık iktidarında elde ettiği güçle, karşıtlarına yönelik çok fazla yanlış yapan iktidara geldi.

Deniz Zeyrek’in yazısı