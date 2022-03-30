Deniz Zeyrek: HDP’nin kapatılması tabanının sandığa gitme motivasyonunu da artırabilir

3- HDP’liler, partinin kapatılması ihtimalini ve TBMM’deki grup sayesinde yeni bir parti kurup seçime giremeyeceklerinin farkında. Bu nedenle her olasılığa göre hazırlık yapıyor. HDP’liler, böyle bir durumda Türkiye İşçi Partisi, EMEP gibi partilerin listelerinden seçime girebilir. Bu durum en solda doğal bir ittifak da yaratabilir. Ayrıca HDP’nin kapatılması tabanının sandığa gitme motivasyonunu da artırabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı