Deniz Zeyrek: ‘Hayatta almaz’ demek isterdim ama diyemiyorum

Baksanıza 70 sente muhtaç hale getirilmiş ülkemiz, yabancı gazetecilerin alay konusu olmuş.

ABD’li gazeteci Seymour Hersh, NATO Zirvesi’nin yapıldığı Vilnius’tan Washington’a dönen ABD Başkanlık uçağı AIR FORCE ONE’dan bildiriyormuş.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın büyük bir U dönüşüyle İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin arkasında sadece ABD’den F-16 alımı meselesi yokmuş.

Uçaktaki her tür bilgiye vakıf bir Amerikalı yetkili, Hersh ve diğer gazetecilere demiş ki “Biden Erdoğan’a aynı zamanda bir yardım vadetti.”

Hersh’in aktardığına göre Biden, Erdoğan’a Türkiye’ye 11-13 milyar dolarlık bir yardım sözü vermiş. Gelin görün ki bu yardımın IMF üzerinden verileceğini söylemiş.

Erdoğan’ın daha önce IMF’yle ilgili söylediklerini biliyoruz.

“Hayatta almaz” demek isterdim ama diyemiyorum.

Erdoğan daha önce nasıl birçok konuda U dönüşü yaptıysa bu konuda da yapabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı