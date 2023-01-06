Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın duyduğu rahatsızlığı yakın çevresine ilettiği söyleniyor

Erdoğan, ilk dört halkayı da sonuna kadar kullanacak ama en büyük umudunu “güçlülerin en güçlüsü” olarak gördüğü “güvenlik ve yargı” halkasına bağlamıştı. Ancak, evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Artık “hukuki” değil “siyasi” olduğu herkes tarafından kabul edilen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu davaları gibi davalar iktidar açısından ters tepmeye başladı. İçişleri Bakanı’nın “agresif” tavırları, “kavgacı” üslubu, altını dolduramadığı suçlayıcı iddiaları, “çifte standart” izlenimi yaratan uygulamaları, İngilizlerin deyişiyle “counterproductive -amaca zarar veren-” olmaya başladı. İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı, Sinan Ateş cinayeti, ülkemizdeki yabancı mafya hesaplaşmaları, uyuşturucu tartışmaları, artan şiddet olayları da “güvenlik” algısını tersine çevirmeye başladı. Anlayacağınız, iktidarın seçim stratejisindeki en güçlü halka en zayıf halkaya dönüşmüş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı yakın çevresine ilettiği söyleniyor. Bu konuyu yakından izlemekte fayda var!
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