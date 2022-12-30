Deniz Zeyrek: Erdoğan bütün köşeli cümlelerini unuttu

Meseleye bir de şu açıdan bakmak gerek: Türkiye’de demokrasi ve insan hakları çok darbe aldı, çok yaralandı. Ancak son kalesi hiç sarsılmadı. O son kale de “iktidarın seçimlerle değiştirilebiliyor olması” gerçeğiydi. EYT’lilerin somut bir talep üzerinden, doğal bir şekilde ortaya çıkan örgütlü gücü, Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarına “Patron millettir ve iktidarı değiştirebilir” dedi. İktidarı kaybetmek istemeyen Erdoğan da yaklaşık 4 milyon oyu düşünerek bütün köşeli cümlelerini unuttu. O zaman: Emeği geçen herkese hayırlı olsun! Yaşasın sivil toplumun örgütlü gücü!

Deniz Zeyrek’in yazısı