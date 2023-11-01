Deniz Zeyrek: Delegeler özgür iradeleriyle oy kullanabilirse Özgür Özel’in kazanması sürpriz olmaz

Bugünlerde sokakta karşılaştığım, sosyal medyada etkileşim içinde olduğum birçok yurttaş aynı soruyu soruyor: “CHP’de ne olur? Kim kazanır?” Hepsine aynı yanıtı veriyorum: “Delege bilir!” Bu yanıtım hiçbirini tatmin etmiyor. Zira birçoğumuz “delege” diye “belirlenmiş” parti görevlilerinin öyle bağımsız iradesi olan, aklıyla mantığıyla hareket eden insanlar olmadığına inanıyoruz.

Başa, yani “CHP’de kim kazanır” sorusuna dönecek olursak. Yine “delege” yanıtını vereceğim. Delegeler özgür iradeleriyle oy kullanabilirse Özgür Özel’in kazanması sürpriz olmaz. Ancak delegeler delege ağalarının askeri gibi davranıp onların işaret ettiği isme oy verirse Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Neticede işin özü şu: Delege deyip geçmeyin!

Deniz Zeyrek’in yazısı