Deniz Zeyrek: Çocukların tutuklanmasına karşıyım

Şahsen çocukların tutuklanmasına karşıyım. 16 ve 17 yaşında çocukların değil, Atatürk nefretini onların üzerine boca eden karanlık zihniyetin sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Yazımı bitirirken, ülkeyi yöneten ve Atatürk’ün manevi hatırasını aklımızdan kalbimizden silmeyi görev bilmiş yöneticilerden, A.E.S hakkında karar veren 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararındaki ders gibi şu ifadeleri okumalarını istiyorum: “Her milletin kaderini mücadelesi belirler, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağına olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur.” Çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama yine de şu cennet vatanda yaşarken, bu vatanı kurtarıp, devlet kurarak bize yurt olarak bırakan kurucu önderlerimize olan yaklaşımınız ve yarattığınız bu “kindar nesil” nedeniyle vicdanlarınızın biraz olsun sızlamasını diliyorum.
SON HABERLER
‘Şirinler Çetesi’ne operasyon: Sekiz kişi tutuklandı
Adana’da ‘Şirinler’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden sekizi tutuklandı.
Sekiz kişiye ‘sosyal medya provokasyonu’ndan tutuklama
Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı iddia edilen 23 kişi göz altına alındı; sekizi tutuklandı.
Prof. Dr. Azap, risk grubundakilere Eris’e karşı maske takmalarını önerdi
Prof. Dr. Alpay Azap, yeni koronavirüs varyantları Eris ve XXB’den korunmak için risk grubundakilere maske takmalarını önerdi.
‘Külçe altınla rüşvet aldı’ suçlaması: Menendez, komite başkanlığından ayrıldı
‘Külçe altınla rüşvet almakla’ suçlanan ABD’li Senatör Bob Menendez, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından geçici olarak ayrıldı.
İtalya’nın eski cumhurbaşkanı Napolitano öldü
Eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, 98 yaşında Roma’da tedavi gördüğü klinikte dün akşam hayatını kaybetti.