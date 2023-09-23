Deniz Zeyrek: Çocukların tutuklanmasına karşıyım

Şahsen çocukların tutuklanmasına karşıyım. 16 ve 17 yaşında çocukların değil, Atatürk nefretini onların üzerine boca eden karanlık zihniyetin sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Yazımı bitirirken, ülkeyi yöneten ve Atatürk’ün manevi hatırasını aklımızdan kalbimizden silmeyi görev bilmiş yöneticilerden, A.E.S hakkında karar veren 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararındaki ders gibi şu ifadeleri okumalarını istiyorum: “Her milletin kaderini mücadelesi belirler, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağına olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur.” Çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama yine de şu cennet vatanda yaşarken, bu vatanı kurtarıp, devlet kurarak bize yurt olarak bırakan kurucu önderlerimize olan yaklaşımınız ve yarattığınız bu “kindar nesil” nedeniyle vicdanlarınızın biraz olsun sızlamasını diliyorum.

Deniz Zeyrek’in yazısı