Deniz Zeyrek: CHP’nin medya yönergesi gazeteciye hakarettir

Önümde CHP’nin “MEDYA İLETİŞİM YÖNERGESİ” var. Yönergedeki iki cümleyi size aynen aktarıyorum:

“Gazete röportajları için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan olacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.”

“Röportajlar için basım öncesi hazırlanan içerik görülmeli, onay verilmeden yayınlanmaması koşuluyla ilgili mülakatlar verilmelidir.”

Bu cümleleri yazanlar ya gazetecilik hakkında hiçbir fikir sahibi değiller ya da AK Parti’nin yarattığı medya düzeni, CHP’nin de medya düzeni haline gelmiş. Hiçbir gazeteci bir siyasetçiyle röportajın hangi sayfada, sayfanın neresinde, ne kadar yayınlanacağı konusunda pazarlık yapmaz. Siyasetçi yapmaya çalışırsa da gazeteci o röportajdan vazgeçebilir. Bir gazetecinin yazacağı bir metni, yayınlanmadan önce görme şartı ise gazeteciye hakarettir.

Deniz Zeyrek’in yazısı