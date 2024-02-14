Deniz Zeyrek: CHP’nin kalesi olan birçok ilde büyük oy kayıpları yaşanabilir

Belli ki kurultaydan zaferle çıkan ekip, savaşı kurultayda bırakmamış. Kaybeden ekibe son darbeyi de kale gibi gördüğü yerlerdeki adayları belirlerken indirmiş. CHP lideri Özel’in ve partiyi birlikte yönettiği isimlerin önünde, CHP tabanında kurultay sonrasında oluşan kutuplaşmayı bitirmek için bir şans vardı. Ancak bu şansı kullanmak yerine kurultay hesaplaşmasını sürdürmeyi ve kutuplaşmayı derinleştirecek adımlar atmayı seçtiler. CHP seçmenine bir defa daha adeta “tıpış tıpış bizim belirlediğimiz adaylara oy vereceksiniz” dediler. Bu yanlışlar neticesinde ülkedeki ekonomik buhrana rağmen Antalya ve Hatay gibi kentler elden gidebilir. Büyükşehirlerdeki önemli ilçelerde kayıplar yaşanabilir. İstanbul, “Cumhur İttifakı” ve İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin kurduğu “CHP adaylarına kaybettirme bloğu” nedeniyle zaten bıçak sırtında. CHP’nin kalesi olan birçok ilde de büyük oy kayıpları yaşanabilir. Benden söylemesi!

Deniz Zeyrek’in yazısı