Deniz Zeyrek: CHP bunun farkında mı?

Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Eren Erdem şunu fark etmiyor: Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu koruyacağım derken, demokrasimizin son kalelerinden biri olan bağımsız medyayı yaralıyorlar. O gazetecilerin tek güvencesi olan “güvenilirlik” sermayesinin zedelenmesine neden oluyorlar. Bir nevi Tayyip Erdoğan’ın her türlü baskıyla, RTÜK’le, Basın İlan Kurumu’yla, yargı kararlarıyla yapamadığını yapıyorlar. Onların bu pası sayesinde ekranda iktidarı eleştiren bağımsız gazeteciler, sosyal medya ortamlarında iktidar trollerinin “CHP’den kaç lira aldın” tarzı sorularıyla muhatap oluyorlar. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren gazetecileri bu şekilde yıpratmak, ayakta kalmak için direnen bağımsız medyaya son yumruğu indirmek yerine, güvenilir araştırma şirketlerine başvursun ve şu iki sorunun sorulduğu katılımcısı yüksek bir kamuoyu araştırması yaptırsın: – Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kalmalı mı gitmeli mi? – Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde CHP’nin başında kalırsa CHP’ye oy verir misiniz?

Deniz Zeyrek’in yazısı