Deniz Zeyrek: Bütün liderler kabinede olacak

Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, seçimlere aslında “Cumhurbaşkanlığı Liderler Kabinesi” olarak girecek. Seçmenlere, Altılı Masa’daki partilere bir güvence olarak partilerin liderlerinin Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bulunacağını taahhüt edecek. Parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana dek bütün liderler kabinede olacak ve kritik kararlar istişareyle alınacak.
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Erdoğan, Bahçeli’ye HÜDA-PAR konusunu açmış
HÜDA-PAR, AKP ve MHP’nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi’nin de (BBP) destek verdiği cumhur ittifakına katılabileceği belirtildi.
Dilek Sabancı, ‘rahat ve mutlu yaşamın’ sırrını verdi: 50-100 milyon dolar, ev, araba, tekne yeter
İş insanı Dilek Sabancı, bir insanın rahat yaşayabilmesi için ‘milyar değil milyon dolarların da yetebileceğini’ belirterek insanların ’50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşayacağını’ ifade etti.
İYİ Parti sözcüsü, elindeki anket sonucunu kısmen paylaştı: Oyumuz 19,7
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir anket şirketinin araştırmasına göre partisinin oyunun yüzde 19,7 olduğunu belirtti.
Wednesday Netflix’ten onay aldı: İkinci sezon geliyor
Netflix, Tim Burton imzalı ‘Wednesday’ dizisinin ikinci sezon onayını aldığını yayımladığı videoyla duyurdu.
Demirtaş bu defa ‘kararsızlara’ dikkat çekti: Büyük kızımı ikna etmeye çalışacağım
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, takipçilerini kararsızları ikna etmeye çağırdı.
HDP’li Beştaş: Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş” dedi.
Bankalara ‘döviz’ ayarı: Kademeli ‘ödül ve ceza’ sistemi
MB, ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında menkul kıymet tesisi oranını yükseltti. Döviz tutmayan bankalar ‘ödül’ verilecek.
ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan sonunda seçildi
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde başkan 15. tur sonunda nihayet seçildi. Başkan, Cumhuriyetçilerin adayı Kevin McCarthy oldu.
ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan 14. turda da seçilemedi
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki 14. tur oylamasında meclis başkanı yine seçilemedi.
ABD: Ukrayna’daki savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Laura Cooper, Ukrayna’ya verilecek yeni askeri yardımla, savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.