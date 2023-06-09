Deniz Zeyrek: Bu olay da iktidar için bir turnusol kağıdı

Örneklerden ve AYM kararlarından da anlaşılacağı üzere, Anayasa’nın 76. maddesi gereğince milletvekili seçilme yeterliliğine sahip biri seçimlere girip milletvekili seçilmişse, Anayasa’nın 19., 67., ve 83. maddeleri gereği tutukluluğunun derhal sona ermesi, yargılamanın TBMM üyeliğinin sonuna kadar ertelenmesi gerekiyor. Geçmişteki tahliyelerin tamamının Bakan Tunç’un “kapsam dışı” dediği 14. Madde kapsamındaki suçlamalar olduğunu da unutmamak gerek. Bu açık duruma rağmen Can Atalay’ın içeride tutulması, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ve Adalet Bakanı Tunç’un ipe un sermesinden başka bir şey değildir. Onların motivasyonunun arkasında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tavrının olduğu açıktır. Hatay’da 76 bin 580 kişi Can Atalay’ı TBMM’ye göndermiştir ve Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesi zorunluluktur. Bu olay da iktidar için bir turnusol kağıdıdır. Bu kadar net.
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