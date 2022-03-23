Deniz Zeyrek: Bu kadar kolay mı?

– Sanırsınız TBMM’yi bombalayan uçağın pilotu Kavala’ydı.

– Sanırsınız hükümet üyelerini kovalayıp tutuklamaya çalışan Kavala’ydı.

– Sanırsınız Boğaziçi Köprüsü’nü kapatma talimatını Kavala vermişti.

– Sanırsınız o gece insanların üstüne ateş açılması, Emniyet binalarının bombalanması talimatını Kavala vermişti. 251 şehidin sorumlusu Kavala’ydı.

– Sanırsınız bütün FETÖ’cülleri harpokullarına ve devletin en kritik yerlerine Kavala yerleştirmişti.

İnsanın aklı almıyor. Bu kadar kolay mı? Eline silah almamış, daha suç işlediği somut olarak kanıtlanmamış birine insan nasıl üç kez müebbet ve 20 yıl hapis isteyebilir?

Deniz Zeyrek’in yazısı