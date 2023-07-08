Deniz Zeyrek: Bu formülleri rahmetli Şamama nenem de bulurdu

Oysa Nebati de biliyordu faizin sebep enflasyonun netice olmadığını.

Oysa Nebati de artırabilirdi faizleri.

Oysa Nebati de biliyordu geliri artırmak için vergileri, harçları artırmayı.

Oysa Nebati de biliyordu zam yağdırmayı.

İnsan bunları bilince şunları sormadan edemiyor:

“Mehmet Şimşek’in mucizesi zamlar mıymış?”

“Madem çözüm zamlarda vergi artışlarında aranacaktı, o zaman Nebati’nin günahı neydi?”

Büyük transfer Şimşek’in bulduğu “Motorlu Taşıt Vergisi’ni iki defa ödetme”, “Şampuanın, tuvalet kağıdının KDV’sini yüzde 20’ye çıkartma”, “Yurtdışından gelen telefondan 20 bin TL ödeme alma” formüllerini rahmetli Şamama Nenem de bulurdu. Yazık oldu Nebati’ye. Yazık oldu bu ülkeye…

Deniz Zeyrek’in yazısı