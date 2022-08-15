Deniz Zeyrek: Bir sendikanın WhatSapp grubuna model sorular gönderilmiş

Öğretmenleri aldıkları üniversite eğitimiyle, okullardaki deneyim süreleriyle, meslekteki başarılarıyla değil, 500 sayfalık bir metinle ezbere dayalı bir sınavla “uzman” ya da “başöğretmen” yapmak ne kadar akılcı bir yöntem olacak?

Merak edip çalışılan metinlere göz atma fırsatı buldum. Öyle 19 Kasım’a kadar öğrenilmesi, ezberlenmesi mümkün olmayan metinlerdi.

O yüzden birileri şimdiden devreye girmiş ve uzman olmanın “kolay” yollarını aramaya başlamış. Hatta bulmuş. Bir sendikanın WhatSapp grubuna, soruların çıkacağı bölümlerin özetini ve model soruları içeren PDF formatında bir belge gönderilmiş.

Büyük ihtimalle bazı dershanelerin hazırladığı soruların aynısı ya da benzerleri (KPSS ve polis amirleri sınavındaki gibi) 19 Kasım’daki sınavda sorulacak.

Bazı öğretmenler, siyasi tercihleri, sendika tercihleri ya da tarikat bağlantıları nedeniyle önceden aldıkları PDF belgede yer alan sorular sayesinde uzman öğretmen olacak. Uzmanlık ve başöğretmenlik kadroları tarikatlarda boy gösteren öğretmenlere verilecek. Yıllardır dirsek çürüten, idealist başarılı öğretmenler ise bu mertebeye gelemeyecekler.

Deniz Zeyrek’in yazısı