Deniz Zeyrek: Belli ki Erdoğan tam bir yankı odasında

Belli ki Erdoğan, seçim gezilerinde, teşkilat toplantılarında kendisini tam bir yankı odasında buluyor. Yıllar önce kullandığı söylemler, teşkilatlarından, seçmenlerinden geçerek daya yüksek tonda kendisine yansıyor.
“Sahada durum ne” sorusunu tekrarlayacak olursanız. İki yankı odasına bakmanızı öneririm: Erdoğan’ın yankı odasında tehditler, suçlamalar, Kılıçdaroğlu’nun yankı odasında gülücükler, kuş sesleri var. Erdoğan’ın odasında asık suratlı gergin politikacılar, Kılıçdaroğlu’nun odasında gülümseyen, parmaklarıyla kalp işareti yapan insanlar. Bakalım hangileri kazanacak?