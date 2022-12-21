Deniz Zeyrek: Başrolde hep yargı

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Farkındaysanız başrolde hep yargı var. Adalet beklediğimiz yargının gözümüzün önünde siyasi iktidarın “rövanş” tahtasına dönüşmesi gerçekten çok acı. Aynı zamanda devletin temeli de olan yargı, modern demokrasilerde insan hak ve özgürlüklerini yaşatan en önemli güçtür ve tamamen bağımsız olmalıdır. Yargı mensupları bu bilinçle hareket etmedikçe “adalet” kavramı ne yazık ki ülkedeki sorunlar listesinde en üst sıralarda kalmaya devam edecektir.

Deniz Zeyrek’in yazısı