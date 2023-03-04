Deniz Zeyrek: Akşener seçim günü Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorunda kalacak

Akşener sonunda sadece Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ süreceğini bile bile büyük bir kumar oynadı ve “Olmaz” dediğimiz oldu.

Kılıçdaroğlu’na “Kazanamaz” gerekçesiyle karşı çıkmak, Kılıçdaroğlu’nun karşısına kendi partisinden iki belediye başkanını alternatif göstermek, büyük bir kumar oynamaktan, Kılıçdaroğlu’nun kazanamaması için çaba göstermekten başka bir şey değildir.

Akşener’in yarattığı sorunu bir kez daha millet çözecek.

Kılıçdaroğlu beş (HDP’yi de sayarsak altı) partinin adayı olarak Tayyip Erdoğan’la yarışacak ve muhtemelen iktidarı desteklemediği için İYİ Parti’ye katılan ferasetli İYİ Partililer de Kılıçdaroğlu’na destek verecek.

İddia ediyorum, Akşener de (kendisi aday olmadığı sürece) seçim günü Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorunda kalacaktır.

Nihayetinde Kılıçdaroğlu kazansa da kaybetse de Akşener “kaybeden” taraf olarak diğer eski aktörlerle birlikte eski dönem siyasetçileri listesinde yerini alacaktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı