Deniz Zeyrek: Aklımızla, gencecik insanların gelecekleriyle oynamayın artık!

Bakan Özer, elenen binlerce öğretmen adayının donanımlı ve bilgili olmalarına karşın “anlatma kabiliyetinden” yoksun olduğunu ima ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok şeffaf davrandığını söylüyor. Madem mülakat kanunda var, kaldıramıyorsunuz ve şeffaf bir bakanlıksınız.

O halde yapılan mülakatları kameraya kaydedin ve şeffaf bir şekilde yayınlayın. Elenenlerin neyi anlatamadığını ve bakanlığınızın anlatabilenle anlatamayanı ayırt eden muhteşem sorularını hepimiz görelim. Bunu yapamayacaksanız, dürüst olun ve çıkıp “evet kardeşim, kafamıza göre olanları alıyoruz” deyin. Biz de sizin hangi özelliğiniz sayesinde nasıl bakan olduğunuzu açık açık görelim. Aklımızla, gencecik insanların gelecekleriyle oynamayın artık!

Deniz Zeyrek’in yazısı