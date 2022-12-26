Deniz Zeyrek: Aday belirleme sürecinde son üç haftaya girildi

Kılıçdaroğlu ortak aday olma konusunda kararlı. Altılı Masa’da sadece Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun doğrudan desteği var. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tam ortada duruyor. Akşener ile Babacan ise Kılıçdaroğlu dışında bir isim aradıklarını çok açık ediyorlar. Bu arada herkes Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini düşünüyor. Oysa Akşener son zamanlarda yakın çevresine İmamoğlu’nun hata üzerine hata yaptığını anlatıyormuş. İmamoğlu’nun “üstenci tavrı”, “iktidarı destekleyen bazı müteahhitlerle ilişkileri” ve “İBB’deki bazı icraatları (ihale ve atamaları)” CHP’lilerden sonra İYİ Parti’lileri rahatsız etmeye başlamış. Bu nedenlerle Akşener’in ibresini son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevirdiği gelen bilgiler arasında. Aday belirleme sürecinde son üç haftaya girildi. Bu süre içinde Kılıçdaroğlu’nun aday olmakta, Akşener’in başka bir isimde ısrar etmesi, CHP ile İYİ Parti arasındaki kavgayı derinleştirebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı