Deniz Kilislioğlu: Rusların zihninin arka planındaki bir diğer şüpheli Birleşik Krallık

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Rusların zihninin arka planındaki bir diğer şüpheli Birleşik Krallık. İki ülke arasındaki ezeli rekabetin geçmişini, sebepleriyle 1 Mart’taki yazımda detaylı olarak yazmıştım. Birleşik Krallığın bu savaşın bitmesini istemediği bir sır değil. Rusya’nın bu tavrı sebebiyle Birleşik Krallık’ı suçladığı resmî açıklamaları da var. 24 Şubat 2025’te Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da açıkça şöyle diyordu:

“2022 yılında İstanbul’da bir anlaşmaya varmaya çok yaklaşmıştık, ancak Boris Johnson, Ukrayna’nın bu anlaşmayı imzalamasını yasakladı. Ardından Ukrayna’ya savaşın sürdürmesi gerektiği söylendi.”

İkinci Trump dönemiyle birlikte ABD, bu savaşta Avrupa’ya olan desteğini çekti. Birleşik Krallık, Amerika’nın bıraktığı bu boşluğu doldurmak için daha aktif şekilde devreye girdi. Moskova’nın bu durumdan çok rahatsız olduğu da biliniyor.

Deniz Kilislioğlu’nun yazısı