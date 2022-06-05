Deniz kaplumbağalarının ‘gönüllü annesi’ Kaptan June’un anıtı dikildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, İztuzu Plajı’ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadeleyle tanınan, 23 Nisan’da 100 yaşında ölen June Haimoff’un anısına yapılan ‘Kaptan June Anıtı’ törenle açıldı.

Fotoğraflar: AA

Heykeltıraş İnayet Türkoğlu’nun yaptığı anıt, Dalyan Mahallesi’nde hazırlanan yerine konuldu.

Türkoğlu, ‘Kaptan June’un Dalyan’a vermiş olduğu emeği ve bütün heyecanı, kendisinin de anıtı yaparken yaşadığını dile getirdi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de anıtın Dalyan’da olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Kara yaşamını sembolize eden dikey ve deniz yaşamını sembolize eden yatay formdan oluşan anıtın üst kısmında, Haimoff’un kabartma portresi yer alıyor. Alt kısmında caretta carettaların yumurtadan çıkmaları ve denize ulaşma serüvenlerinin tasvir edildiği minik kaplumbağa rölyefleri bulunuyor. Denize ulaşabilen yavrular pozitif, ulaşamayanlar negatif formlar halinde sembolize ediliyor.

Ön kısmında denize doğru yürüyüşlerini temsil eden üç boyutlu caretta caretta heykeli, arka yüzeyindeyse Haimoff’un hayat hikayesi yer alıyor.

Kaptan June kimdir?

1975’te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu’na gelen Haimoff, tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeyi tercih etti. 1986’da İztuzu Plajı’ndaki barakasında ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen caretta carettaların korunmasında önemli rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına ‘gönüllü annelik’ yapan Haimoff, bölgede yaşayan insanlar tarafından da ‘Kaptan June’ olarak tanındı.

İsminin verildiği Dalyan’daki Kaptan June Sokak’taki evinde yaşamını sürdüren Haimoff, 2011’de Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı’nı kurdu.

İngiltere kraliyet ailesince 2011’de kraliyet nişanı verilen Haimoff, ilerlemiş yaşına rağmen caretta carettalarla ilgili bilgilerini kitapta toplayarak insanlarla paylaştı.

İngiliz uyruklu Haimoff 2011’de Türk vatandaşı olmuştu.