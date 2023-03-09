Demirtaş’ın Kürtçe mesajına ‘Random gülücük’ diyen müzisyen topa tutuldu

Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektubundaki Kürtçe bölüm için ‘random gülücük’ diyen müzisyen Ufuk Beydemir, Twitter’da topa tutuldu.

Rastgele harflerin yan yana yazılmasıyla oluşturulan ve bütünü bir anlam ifade etmeyen ‘asfadf’ gibi mesajlara sosyal medyada ‘random gülme’ deniyor.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yayımlayıp “Size hak olan müzakere siyaseti HDP’ye niye hak değil” diye sormuştu.

Demirtaş, mektubun son bölümünde şöyle yazmıştı: “Peyva dawî, birêz Akşener bila tu zanibe ku em Kurd in. Em gelê Kurd xwedî nasname, ziman, çand, hûner û dîrok in. Em di doza xwe de jî mafdarin. Bila qet neyê ji bîr kirin! (Son söz Akşener hanım. Kürt olduğumuzu bilin. Biz Kürtlerin kimliği, dili, kültürü, sanatı ve tarihi var. Biz de davamızda haklıyız. Hiç unutulmasın!)”

Müzisyen Ufuk Beydemir’se bunu Twitter’da alıntılayıp şunu yazdı:

“Dört sayfalık kötü mizah ardından bir paragraf boyunca random gülücük atmış.

Şaka bir yana şimdiden belirteyim; kendisinin ırkıyla ilgili hiç sorunum yok, milyonlarca insanın derdi belli. Bu konuyu şeffaflaştırmadan ‘barış, birleşme, demokrasi’ kaleminde ironik duruyor.”

Beydemir’in bu tweet’i büyük tepki çekti, kullanıcılar birçok mesaj paylaştı. Bunlardan bazıları şöyle:

Az ünlü sıfatından kurtulmak için 10 yaşındaki çocuğa bile saldırdın olmadı. Şimdi işportadan ırkçı toplamaya başlamışsın. Bence artık müziği ve başkalarına saldırmayı bırakıp maaşlı bir iş bulmalısın. https://t.co/Nh6reJRORI — Levent Yaşar (@Ieventyasar) March 9, 2023

Kürtçe'ye bok atma yarışında şimdilik bayrak Ufuk beyde. Altına "Türkçe konuşulan bir ülkede anlamamızı istiyorsa" diye açıklayan bu bey kendine singer, musician filan demiş. Çünkü ona İngilizce ülkesindeki milyonların ana dilinden daha yakın. Milyonların ana dili de random gülme https://t.co/2lvc5zR7YT — Metin Solmaz (@metinsolmaz) March 9, 2023