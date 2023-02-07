Demirtaş sordu: Cumhurbaşkanı nerede?

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, deprem sonrası 24 saattir kameralar karşısına geçmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu sordu.

Demirtaş, ilk anda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek, AFAD başkanının gönüllülerin organizasyonunda yetersiz kaldığını söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Deprem sonrası en son dün saat 13:07’de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 saattir ortada yok. Erdoğan son olarak 16 saat önce Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

‘Cumhurbaşkanı nerede’ diye soran Demirtaş, depremle ilgili paylaşımında şunları söyledi: “Felaketin ilk anından beri seferber olup kurtarma, yardım ve dayanışma çalışmalarına katılan herkesi kutluyoruz. Çok zor bir gündü. Emekleriniz çok değerli, sağ olun, var olun. Ne var ki daha fazlası lazım çünkü on binlerce insan halen enkaz altında. 85 milyon tek yürek olmuş, tek adam sisteminin hantallığını, beceriksizliğini, rezaletini aşarak kardeşlerini kurtarmaya çalışıyor.”

‘Seferberlik ilan edilmeliydi’

İlk anda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, “Halen yapılabilir. Halen hiçbir çalışma yapılmayan yüzlerce bina var. Yıllardır halkın kanını emen devasa inşaat firmalarının tüm iş makineleri, el konularak deprem bölgesine gönderilmeliydi, halen yapılabilir. Deprem bölgesine giden tüm kara yolları sivil araç geçişine kapatılarak sadece kurtarma ve yardım ekiplerinin geçişi sağlanmalıydı, halen yapılabilir” dedi.

Demirtaş, AFAD yöneticilerinin organizasyonlarda yetersiz kaldığını söyledi: ”AFAD başkanı, saat başı IBAN verip para toplama telaşına gireceğine, gönüllüleri organize ederek deprem bölgesine götürmeliydi, halen yapılabilir. Dünden beri topladığınız para mı enkaz altındaki kardeşlerimizi kurtaracak!”

‘Nerede olduğunu bilen var mı?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu da soran Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı, koordinasyon merkezinden bir dakika bile ayrılmamalı, saat başı açıklama yaparak halkı bilgilendirmeli, uyarı ve duyurular yapmalı, halka moral vermeliydi. Nerede olduğunu bilen var mı? Dün gece enkazlardan çığlıklarını duyduğumuz kardeşlerimiz, herkesi dayanışmaya ve ortak akılla hareket etmeye çağırıyor. Lütfen daha fazla dayanışma ve daha fazla koordinasyonla, en azından bugün kurtarabileceğimiz kardeşlerimizi kurtaralım.”